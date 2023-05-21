Полиция показала, как задерживала 'Ирпенских палачей', которые врывались в дома и пытали владельцев. Видео

В Киевской области правоохранители задержали банду преступников, которые грабили местных жителей, а перед этим их пытали. Трое мужчин, которых уже назвали "ирпенскими палачами", орудовали в Бучанском и Броварском районах региона.

Видео дня

Об этом в воскресенье, 21 мая, сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Киевской области. Правоохранители также показали кадры задержания банды (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Организатором группы был 29-летний житель Киева, он находился в розыске за бандитизм и угон автомобилей. Разбойные нападения мужчина совершал вместе с двумя приспешниками.

В Ирпене банда ворвалась в дом 70-летнего мужчины, избивала его, угрожала и требовала деньги. Разбойники перерыли весь дом, забрали наличные деньги и скрылись.

Пресс-секретарь полиции Киевщины сообщила, что в конце февраля в селе Красиловка бандиты в балаклавах и с оружием ворвались в дом местных предпринимателей. Хозяина свалили на пол, начали угрожать и требовать деньги. При этом преступники были проинформированы, что бизнесмены живут именно в этом доме.

"Открыл дверь в гостиную, а там уже стояли трое мужчин с оружием. Начали кричать, чтобы ложился на пол. Один подбежал к жене, потом я почувствовал удар по голове, меня завалили на пол, надели на руки стяжки", – рассказал потерпевший.

Пока Александр лежал на полу, разбойники взяли нож, подошли к нему и угрожали, что отрежут уши, если не скажет, где находятся деньги. При этом они также потребовали деньги и у его жены.

По словам Александра, его повалили на пол и очень избивали, в основном по почкам. Кроме того, что преступники вели себя жестоко, они еще облили хозяина дома бензином и угрожали его поджечь.

Разбойники были задержаны правоохранителями в Хмельницкой области перед тем, как они готовились совершить еще одно нападение. Двое подозреваемых в настоящее время находятся в следственном изоляторе, третьему участнику, находящемуся за границей, заочно сообщено о подозрении.

Во время обысков у мужчин нашли гранаты, наручники, автоматическое оружие, пластиковые хомуты, средства для открытия дверей, банковские карты.

"По факту разбоя, направленного на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах, совершенное организованной группой в условиях военного положения, сопряженного с причинением тяжких телесных повреждений следователи открыли уголовное производство [ч.4 ст.187 УКУ]. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ирпене Киевской области правоохранители на "горячем" задержали мужчину, пытавшегося продать автомат АК-74. Кроме того, во время обысков у него была обнаружена противопехотная граната.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!