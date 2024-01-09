В Киеве разоблачили очередную схему выезда уклонистов за границу: стоимость "услуг" составляла $7,3 тыс. Фото

В столице разоблачили мужчину, который за деньги помогал военнообязанным киевлянам избежать мобилизации. За свои "услуги" он просил 7300 долларов США.

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Об этом сообщили в пресс-службах полиции Киева и Киевской городской прокуратуры. Подозреваемому грозит до девяти лет заключения.

"По данным следствия, местный житель, 1991 года рождения, на территории столицы осуществлял поиск военнообязанных, которые намеревались выехать за границу. За денежное вознаграждение мужчина обещал обеспечить изготовление документов и содействовать в занесении сведений относительно личности в систему "Шлях", что давало возможность мужчинам призывного возраста беспрепятственно покинуть Украину под видом водителей-перевозчиков", – рассказали правоохранители.

За свои услуги бизнесмен просил 7300 долларов США с каждого клиента. Злоумышленник был задержан при получении второй части оплаты в размере 7 тысяч долларов США.

По факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. На время следствия задержанный будет находиться под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве бывшего советника главы Администрации президента подозревают в незаконной переправке мужчин призывного возраста через границу Украины. Стоимость "услуг" составила 7 тысяч долларов.

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