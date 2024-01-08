В Киеве разоблачили экс-чиновника Администрации президента: организовал схему переправки мужчин через границу. Фото

В Киеве бывшего советника главы Администрации президента подозревают в незаконной переправке мужчин призывного возраста через границу Украины. Стоимость "услуг" составила 7 тысяч долларов США.

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Об этом сообщили в пресс-службах Киевской городской прокуратуры и столичной полиции. Подозреваемому грозит до девяти лет лишения свободы.

"Согласно материалам следствия, в марте 2023 года 48-летний житель столицы, который до Революции Достоинства занимал должность советника главы Администрации Президента, организовал схему по незаконной переправке мужчин призывного возраста через государственную границу Украины. Для реализации схемы злоумышленник фиктивно оформлял мужчин на подконтрольное общество в качестве международных пассажирских перевозок", – рассказали в милиции.

Уклонист, который хотел незаконно выехать за пределы Украины, садился за руль автобуса вместе с фиктивными пассажирами и еще одним водителем-женщиной. После пересечения границы женщина-водитель сразу возвращалась в нашу страну с пассажирами. Стоимость услуги составила 7 тысяч долларов США. Решается вопрос о привлечении к ответственности других участников схемы.

По факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины открыто уголовное производство, а экс-чиновнику сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, недалеко от границы с Венгрией задержали группу из 12 мужчин. Они пытались скрыться от пограничников, однако попытка оказалась неудачной.

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