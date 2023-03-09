В Киеве разоблачили очередного поклонника ''русского мира'': одобрял вооруженную агрессию РФ. Фото

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении еще одному поклоннику "русского мира". Злоумышленник в соцсетях одобрял вооруженную агрессию РФ и временную оккупацию территорий Украины.

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Об этом рассказали в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

"Правоохранители выяснили, что с целью пропаганды "русского мира" мужчина создал аккаунт в социальной сети. Там он распространял публикации по одобрению действий РФ и временной оккупации части территории Украины. Во время обыска по его месту жительства полицейские изъяли компьютерную технику и изъяли компьютерную технику и мобильный телефон, на котором хранились изображения с российской символикой и другой агитацией в поддержку государства-агрессора", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленником оказался 60-летний житель столицы. По факту оправдания и признания правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины открыто уголовное производство. Задержанному сообщили о подозрении.

Напомним, в Киеве сообщили о подозрении мужчине, который в одной из социальных сетей распространял материалы с оправданием вооруженной агрессии РФ против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области обнаружили сторонника "русского мира", который направлялся в Киев. В его мобильном телефоне, в частности, обнаружили переписку пророссийского характера.

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