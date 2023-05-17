В Киеве разоблачили мужчину, который сбывал наркотики, пряча их в гипсовые "камешки". Фото и видео

В Киеве правоохранители разоблачили очередного наркосбытчика. Злоумышленник прятал каннабис в гипсовые "камни" и распространял методом так называемых закладок.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. "Бизнесмену" грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам правоохранителей, во время патрулирования Дарницкого района они заметили на одной из улиц мужчину, который раскладывал на дороге небольшие камни. В ходе проверки гражданина оказалось, что он прятал так называемые закладки с наркотиками, которые перед этим залил в гипс.

"Гражданин заказал в интернете каннабис с целью дальнейшего сбыта. Дома он расфасовывал наркотик на дозы и, положив в зип-пакет, заливал гипсовой смесью, чтобы придать вид камням и затем спрятать на улице для своих "клиентов", – рассказали в пресс-службе.

Во время проведения поверхностной проверки у наркодельца полицейские изъяли несколько свертков с наркотиком, и, кроме того, он показал правоохранителям, где уже успел скрыть другие. "Бизнесменом" оказался 23-летний киевлянин, ранее к уголовной ответственности не привлекавшийся.

По факту сбыта наркотиков открыто уголовное производство, а злоумышленнику сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве разоблачили местного жителя, подозреваемого в сбыте наркотиков. Консультант магазина электротехники, кроме гаджетов, продавал клиентам амфетамин.

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