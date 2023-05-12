В Киеве консультант магазина электроники вместе с телефонами продавал клиентам наркотики. Фото и видео

В Киеве разоблачили местного жителя, подозреваемого в сбыте наркотиков. Консультант магазина электротехники, кроме гаджетов, продавал клиентам амфетамин.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Как рассказали правоохранители, они получили информацию о том, что в одном из магазинов розничной торговли электроники продают наркотики. Было установлено, что сбытом запрещенных веществ занимается консультант магазина. Полицейские провели несколько этапов оперативной закупки, в ходе которой злоумышленник продал амфетамин.

"Как нам стало известно, мужчина заказывал наркотик розничными партиями в интернете, расфасовывал на небольшие дозы и затем продавал из-под прилавка магазина, в котором работал консультантом. Незаконным бизнесом мужчина промышлял несколько месяцев и сбывал за неделю около 60 граммов амфетамина. Запрещенный товар предлагал. только постоянным клиентам, с которыми был в дружеских отношениях", – рассказали в пресс-службе.

Во время обысков в магазине было обнаружено и изъято 27 зип-пакетов с нарковеществом и 25 тысяч гривен, которые злоумышленник "заработал" благодаря своему "бизнесу". По факту сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов открыто уголовное производство, а 38-летнему киевлянину сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Фастовском районе Киевской области задержали старосту одного из местных объединенных территориальных общин. Как установили правоохранители, он может быть причастен к сбыту психотропного вещества – амфетамина.

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