В Киеве разоблачили мужчину, который, находясь в СИЗО, занимался продажей оружия. Фото

В Киеве правоохранители разоблачили заключенного Лукьяновского СИЗО, торговавшего боеприпасами. Им оказался житель Киевщины, которой отбывал наказание за воровство.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. "Бизнесмену" грозит до семи лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним поступила информация о том, что заключенный Лукьяновского СИЗО организовал продажу боевых запасов. Полицейские провели две оперативные закупки, доказавшие причастность злоумышленника к незаконной деятельности.

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"Мы установили, что 45-летний уроженец Киевщины, отбывающий наказание в СИЗО за совершение кражи в соседнем районе, в прошлом году приобрел три оборонительные осколочные ручные гранаты Ф-1, одну гранату РГД-5 и 40 патронов калибра 9х18. решил продать боеприпасы по частям: в конце весны и летом. Заключенный нашел покупателя, который перечислял средства на банковский счет знакомого фигуранта", – рассказали в пресс-службе.

По факту сбыта оружия и боеприпасов открыто уголовное производство, а злоумышленнику сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители разоблачили двух жителей Бориспольского района Киевской области, хранивших зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) оккупантов. Стоимость изъятого оружия составляет около 30 миллионов гривен.

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