В Киеве разоблачили интернет-пропагандиста, призвавшего к союзу со страной-террористом РФ. Фото

В Киеве сотрудники СБУ разоблачили очередного интернет-пропагандиста. Житель столицы призывал к союзу со страной-террористом РФ и отрицал ее агрессию

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, они в Киеве разоблачили и прекратили противоправную деятельность очередного пророссийского интернет-пропагандиста, который призывал к союзу со страной-террористом РФ.

"Злоумышленник через сеть интернет систематически распространял фейковые антиукраинские видеоматериалы и сообщения с оправданием и признанием правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины. В рамках досудебного расследования задокументировано, что кремлевские нарративы целенаправленно распространял в социальных сетях 52-летний киевлянин. "Ждун", который ожилал "освободителей", пропагандировал идеи "русского мира", поддерживал деятельность террористических группировок "л/днр" и дискредитировал высшее военно-политическое руководство Украины в условиях войны", – рассказали в СБУ.

Свою деятельность злоумышленник вел в Facebook, мессенджерах Telegram и Viber. Используя подконтрольные ему страницы в соцсетях, злоумышленник размещал фотоматериалы о "гражданской войне" на Донбассе и "исторической миссии путина".

В частности, он иллюстрировал публикацию символикой "z/v" и популяризировал деятельность российских военнослужащих. По факту оправдания, признания правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины возбуждено уголовное производство, а мужчине сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители сообщили о подозрении еще одному поклоннику "русского мира". Житель Киевской области оправдывал военные преступления страны-террориста РФ и утверждал, что "украинцы сами во всем виноваты".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!