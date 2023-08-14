В Киеве разоблачили двух пропагандисток, ежедневно распространявших до 70 фейков о войне в Украине. Фото

Сотрудники СБУ разоблачили и задержали в Киеве двух пропагандисток. Они по заказу страны-оккупанта РФ ежедневно распространяли до 70 фейков о войне в Украине.

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Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Службы безопасности Украины столицы и Киевской области. Злоумышленницам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

"Киберспециалисты Службы безопасности задержали в Киеве двух приспешниц врага, которые работали на россиянина Александра Зенина – главного редактора прокремлевского портала "Вся Тверь". По его указаниям фигурантки ежедневно распространяли в украинском сегменте популярных соцсетей и телеграмм-каналов "Прежде всего, злоумышленницы массово "разгоняли" дезинформацию о ходе боевых действий на фронте и пытались дискредитировать Силы обороны", – рассказали в пресс-службе.

Подозреваемые создали и самостоятельно администрировали сеть пророссийских телеграмм-каналов и сообществ в Facebook, которая охватывала аудиторию более 10 тысяч пользователей. Материалы для деструктивного контента они получали в виде электронных "методичек".

За успешно выполненные задачи российский пропагандист посылал своим "подопечным" до 10 тыс. в гривневом эквиваленте.

"По имеющимся данным, Зенин координировал свои действия с российскими спецслужбами и через публикации фигуранток пытался распространять панические настроения в украинском обществе. По данным следствия, коллаборантками оказались две безработные жительницы Киева, которые искали работу копирайтера на фриланс-биржах. Таким образом они попали в поле зрения Зенина, который за ежемесячные "гонорары" привлек их к сотрудничеству в войне против Украины", – добавили в СБУ

Задержанным сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове задержан железнодорожник, который информировал врага о маршрутах эшелонов с техникой Вооруженных сил Украины. Злоумышленнику грозит до 8 лет заключения.

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