В Киеве разоблачили директора фабрики, который "заработал" более 35 млн грн на некачественной форме для ВСУ. Фото

В Киеве правоохранители разоблачили директора предприятия, который поставил некачественную форменную одежду для Вооруженных сил Украины. Сумма нанесенного ущерба составляет более 35 млн гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

"Согласно материалам следствия, в 2022 г. между воинской частью и обществом (швейной фабрикой) были заключены договоры на поставку форменной одежды для военнослужащих. Условия договора предусматривали поставку ветровлагозащитных и утепленных зимних курток, летних полевых костюмов. Общая стоимость сделок составила 35 млн гривен", – рассказали в прокуратуре.

В прокуратуре уточнили, что компания получила сначала предоплату в сумме более 5 млн гривен, а впоследствии остальные оговоренные договорами средства. Однако поставленные ею товары были ненадлежащего качества. Согласно заключению экспертов, военная форма не соответствует техническим условиям и не может использоваться по назначению. Сумма нанесенного ущерба составляет более 35 млн гривен.

Правоохранители сообщили директору общества о подозрении в завладении средствами, выделяемыми на закупку форменной одежды для военнослужащих подразделений ВСУ.

"Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия в уголовном производстве продолжаются, устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления, в частности среди военных должностных лиц", – резюмировали в прокуратуре.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство обороны Украины осенью 2022 года заключило контракт с турецкой фирмой на поставку зимней одежды для военных. На самом деле в Украину приехали "камуфляжные куртки", которые по дороге переоформили как "зимние воздухозащитные" и по завышенной в три раза цене.

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