В Киеве разоблачили бордель, который "работал" под видом массажного салона. Фото

В Киеве правоохранители разоблачили "массажный салон", где клиентам оказывали услуги сексуального характера. Организатором "бизнеса" оказался 31-летний местный житель, который привлек к схеме еще двух знакомых.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до 7 лет.

Как рассказали правоохранители, они прекратили работу борделя в Киеве, замаскированного под массажный салон. У каждого из участников "бизнеса" были свои обязанности, а девушки отдавали им за предоставление услуг интимного характера 60% оплаты от клиентов.

"Установлены три человека, которые занимались противоправной деятельностью. В частности, мужчина искал и арендовал помещение для разврата, а две его подруги исполняли роль администратора и модератора так называемого "массажного салона". Они подыскивали девушек для работы, принимали телефонные звонки от клиентов, сообщали стоимость и условия предоставления услуг сексуального характера, производили расчет и вели учет полученных незаконных доходов. Стоимость одного сеанса пикантного массажа колебалась от 1 200 до 5 550 гривен", – рассказали в полиции.

Видео дня

Во время обысков у злоумышленников были изъяты черновые записи, мобильные телефоны, карты телефонных операторов и деньги, полученные от клиентов за услуги.

Как отметили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, по факту создания или содержания мест разврата и сводничества открыто уголовное производство, а задержанным сообщили о подозрении.

"Трем фигурантам незаконного бизнеса сообщено о подозрении. В настоящее время суд избрал им меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 7 лет", – добавили в полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители Киева задержали организатора международного канала торговли людьми. Злоумышленница обещала молодым женщинам официальное трудоустройство и достойную заработную плату, а вместо этого они попадали в сексуальное рабство.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!