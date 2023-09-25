Полицейские Киева задержали женщину, продававшую украинок за границу в сексуальное рабство. Фото

Правоохранители Киева задержали организатора международного канала торговли людьми. Злоумышленница обещала молодым женщинам официальное трудоустройство и заработную плату, а вместо этого они попадали в сексуальное рабство.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемой грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Установлено, что 36-летняя львовянка находила через сеть интернет женщин, которые искали работу. Злоумышленница обещала им помощь в трудоустройстве за границей и достойную заработную плату. Впрочем, после пересечения границы женщины попадали в сексуальное рабство", – рассказали в пресс-службе.

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Злоумышленницу задержали при попытке переправить женщину через государственную границу Украины. Правоохранители провели обыски по месту жительства задержанной, изъяли компьютерную технику, телефон с которого велась переписка с женщинами по поводу "трудоустройства", черновые записи и прочее.

По факту торговли людьми открыто уголовное производство, а задержанной сообщили о подозрении. Суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.

"Следственные действия продолжаются. Полицейские проводят расследование по установлению всех соучастников преступной схемы, в том числе на территории других государств, а также идентификации потерпевших, ставших жертвами торговли людьми", – резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители Киевщины ликвидировали международный канал торговли людьми. Злоумышленники вербовали украинок для занятия проституцией за границей, организатор схемы ежедневно "зарабатывал" 1,5 тыс. долларов США.

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