newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС
img

Полицейские Киева задержали женщину, продававшую украинок за границу в сексуальное рабство. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Криминал
2 минуты
2,2 т.
Злоумышленницу задержали с поличным

Правоохранители Киева задержали организатора международного канала торговли людьми. Злоумышленница обещала молодым женщинам официальное трудоустройство и заработную плату, а вместо этого они попадали в сексуальное рабство.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемой грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Установлено, что 36-летняя львовянка находила через сеть интернет женщин, которые искали работу. Злоумышленница обещала им помощь в трудоустройстве за границей и достойную заработную плату. Впрочем, после пересечения границы женщины попадали в сексуальное рабство", – рассказали в пресс-службе.

Видео дня
Полицейские Киева задержали женщину, продававшую украинок за границу в сексуальное рабство. Фото

Злоумышленницу задержали при попытке переправить женщину через государственную границу Украины. Правоохранители провели обыски по месту жительства задержанной, изъяли компьютерную технику, телефон с которого велась переписка с женщинами по поводу "трудоустройства", черновые записи и прочее.

Полицейские Киева задержали женщину, продававшую украинок за границу в сексуальное рабство. Фото

По факту торговли людьми открыто уголовное производство, а задержанной сообщили о подозрении. Суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.

"Следственные действия продолжаются. Полицейские проводят расследование по установлению всех соучастников преступной схемы, в том числе на территории других государств, а также идентификации потерпевших, ставших жертвами торговли людьми", – резюмировали в пресс-службе.

Полицейские Киева задержали женщину, продававшую украинок за границу в сексуальное рабство. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители Киевщины ликвидировали международный канал торговли людьми. Злоумышленники вербовали украинок для занятия проституцией за границей, организатор схемы ежедневно "зарабатывал" 1,5 тыс. долларов США.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!