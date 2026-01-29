В Киеве разоблачили 'бизнесменов', которые ежемесячно изготавливали 10 кг наркотиков на 3 млн грн. Подробности и фото

Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали участников преступной организации, которые изготавливали и сбывали оптовые партии амфетамина на Киевщине. Ежемесячно дельцы изготавливали почти 10 кг товара.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Службы безопасности Украины в Киеве и области. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

Что известно

"Служба безопасности и Национальная полиция предотвратили массовое распространение психотропных веществ и прекурсоров в столичном регионе. По результатам многоэтапной спецоперации нейтрализована преступная организация, сообщено о подозрении 12 злоумышленникам. Ежемесячно дельцы изготавливали почти 10 кг амфетамина", – говорится в сообщении.

Как рассказали в Службе безопасности, было установлено, что изготовление и сбыт психотропов наладили жители Киева в возрасте от 40 до 50 лет. Некоторые из них ранее привлекались к уголовной ответственности за кражи и наркоторговлю.

Организатором "бизнеса" был 50-летний безработный киевлянин, который разработал пошаговый план преступной организации. Он осуществлял общее руководство и координировал действия каждого из участников. В частности, определил функции и задачи по изготовлению и обеспечению непрерывного и систематического снабжения психотропного вещества для сбыта.

В спальных районах столицы и на ее окраинах злоумышленники арендовали частные дома, квартиры и гаражи, где обустроили нарколаборатории. Для конспирации дельцы несколько раз меняли адреса и имели прозвища, которыми пользовались во время переписки. Непосредственным изготовлением и сбытом психотропов занимались семь участников преступной ячейки, другие – подыскивали клиентов.

"По данным следствия, наркобизнес работал на оптовые партии, а продажа "товара" происходила из рук в руки или через почтовые сервисы. Ежемесячный оборот такого "синдиката" составлял почти 3 млн грн", – уточнили в пресс-службе.

На первом этапе спецоперации правоохранители задержали 9 участников нарколабораторий и сообщили им о подозрении в незаконном изготовлении и сбыте психотропных веществ и прекурсоров, они уже находятся за решеткой. Сейчас были задержаны еще трое злоумышленников.

Кроме, в частности, "товара", у фигурантов изъято оружие и патроны к нему, боеприпасы, взрывчатка. Злоумышленники находятся под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить восьмерых злоумышленников за организацию сети нарколабораторий и сбыт запрещенных веществ. Ежемесячно дельцы изготавливали до 25 кг амфетамина и ЛСД.

