В Киеве накрыли сеть нарколабораторий, которые изготавливали 'товар' на 2,5 млн грн ежемесячно. Подробности и фото

В Киеве будут судить восьмерых злоумышленников за организацию сети нарколабораторий и сбыт запрещенных веществ. Ежемесячно его дельцы изготавливали до 25 кг амфетамина и ЛСД.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, деятельность "бизнесменов" обезвредили в июне 2025 года. Было установлено, что двое киевлян 43-х и 64-х лет организовали разветвленную сеть нарколабораторий. Мощности позволяли дельцам получать около 25 кг наркотиков каждый месяц, стоимость которых на теневом рынке может достигать 2,5 млн грн.

"Изготовленные наркотики распространялись на территории города Киева и других регионов. Хранили запрещенные вещества в лабораториях и по месту жительства участников группы", – уточнили в пресс-службе.

В июне 2025 года полицейские провели 28 обысков в помещениях трех нарколабораторий и по местам жительства фигурантов. По их результатам изъяли лабораторное оборудование, компоненты для изготовления запрещенных веществ и готовый к сбыту "товар".

В частности, около 3,5 кг порошкообразного вещества и наркосодержащие грибы, а также финансовые документы, деньги, мобильные телефоны, оружие, патроны различного калибра, тротил, пластид, гранаты, автомобили злоумышленников и черновые записи.

Сейчас следствие по этим фактам завершено, а обвинительный акт направлен на рассмотрение суда.

