Организовал схему вывоза антиквариата из Украины: в Киеве был задержан чиновник Минкульта. Фото и видео

В Киеве во время получения взятки задержан начальник одного из управлений Министерства культуры и информационной политики. Чиновник организовал схему беспрепятственного вывоза антикварного оружия за пределы Украины.

Об этом сообщили в пресс-службах столичной полиции и Киевской городской прокуратуры. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

"Правоохранители установили, что чиновник требовал средства за обеспечение влияния на третьих лиц для вывоза антикварного холодного оружия из Украины в обход таможенного контроля. 15 февраля оперативники задержали начальника одного из управлений Министерства культуры и информационной политики на взятке в 3000 долларов США. Ранее был задокументирован факт получения 300 долларов в качестве задатка. Деньги изъяты на месте задержания", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, во время обысков по месту жительства злоумышленника изъяли еще 10 тысяч долларов США и 200 тысяч гривен. По факту злоупотребления воздействием возбуждено уголовное производство.

Решается вопрос об извещении должностному лицу о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители сообщили о подозрении начальнику одного из подразделений воинской части Киевской области. Злоумышленник систематически требовал деньги с подчиненных военнослужащих за "положительное решение" социально-бытовых вопросов.

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