В Киеве легковушка на большой скорости протаранила грузовик: есть погибший. Фото и видео

В Шевченковском районе Киева в четверг, 21 октября, произошла авария с участием грузовика Mercedes и машины службы каршеринга (проката) Hyundai. В результате ДТП погиб водитель последнего авто.

Об этом сообщил Telegram-канал Киев Оперативный. Кроме того, пострадала пассажирка легковушки (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы. 18+).

"Смертельное ДТП произошло сегодня утром на улице Юрия Ильенко в Шевченковском районе. Водитель каршерингового Hyundai на большой скорости влетел в грузовик Mercedes. К сожалению, водителя легковушки спасти не удалось, а пассажирку пришлось срочно госпитализировать", – говорится в сообщении.

Видео дня

На опубликованных фото можно увидеть, в результате столкновения с грузовиком передняя часть автомобиля Hyundai была просто смята.

Из-за ДТП на данном участке дороги образовалась пробка.

Напомним, в столице 20 октября на Воздухофлотском проспекте, 31 произошла авария с участием двух легковых автомобилей. В результате автопроисшествия погибла женщина-пешеход.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Оболонском районе Киева произошла авария с участием грузового фургона Renault и автокрана ГАЗ. После ДТП пьяный водитель последнего авто пытался скрыться с места происшествия.