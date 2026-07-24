Под Киевом микроавтобус сбил 6-летнего мальчика: ребёнка госпитализировали. Подробности ДТП и фото

В Борисполе Киевской области микроавтобус сбил 6-летнего мальчика. В результате ДТП ребенок получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства аварии установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, на днях в городе Борисполь произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и малолетнего пешехода.

По предварительным данным полиции, 54-летний водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по улице, сбил 6-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть дороги.

"В результате ДТПребенок получил телесные повреждения. Пострадавшего госпитализировали", – добавили в пресс-службе.

Главные истории дня

По факту ДТП, в результате которого пострадал малолетний ребенок (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование.

Напомним, в Белоцерковском районе Киевской области легковой автомобиль вылетел на остановку и сбил трех человек, один из которых скончался в больнице. Как выяснилось, несовершеннолетний водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Как писал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители сообщили о подозрении водителю BMW, который в Дарницком районе в нетрезвом состоянии сбил двух велосипедистов. В результате ДТП 17-летний парень погиб, а его отец с травмами был госпитализирован.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!