Под Киевом микроавтобус сбил 6-летнего мальчика: ребёнка госпитализировали. Подробности ДТП и фото
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В Борисполе Киевской области микроавтобус сбил 6-летнего мальчика. В результате ДТП ребенок получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства аварии установят следователи.
Что известно
По словам правоохранителей, на днях в городе Борисполь произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и малолетнего пешехода.
По предварительным данным полиции, 54-летний водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по улице, сбил 6-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть дороги.
"В результате ДТПребенок получил телесные повреждения. Пострадавшего госпитализировали", – добавили в пресс-службе.
По факту ДТП, в результате которого пострадал малолетний ребенок (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование.
Напомним, в Белоцерковском районе Киевской области легковой автомобиль вылетел на остановку и сбил трех человек, один из которых скончался в больнице. Как выяснилось, несовершеннолетний водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Как писал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители сообщили о подозрении водителю BMW, который в Дарницком районе в нетрезвом состоянии сбил двух велосипедистов. В результате ДТП 17-летний парень погиб, а его отец с травмами был госпитализирован.
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