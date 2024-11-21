В Киеве пьяный водитель на переходе сбил ребенка и скрылся с места ДТП. Подробности и фото

В Днепровском районе Киева пьяный водитель на пешеходном переходе сбил 14-летнюю девочку. После этого злоумышленник скрылся с места ДТП.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит уголовная ответственность.

"Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими произошло на улице Остафия Дашкевича в Днепровском районе. 33-летний водитель автомобиля Fiat Toledo не остановился на запрещающем сигнале светофора и совершил наезд на переходившую дорогу 14-летнюю девочку. В результате автопроисшествия школьница получила телесные повреждения в виде перелома тазовой кости и была госпитализирована в больницу", – рассказали в пресс-службе.

Водитель легковушки пытался скрыться с места ДТП, однако полицейские быстро установили направление движения автомобиля и задержали его в нескольких кварталах от места аварии. Прибор Драгер обнаружил в крови мужчины 2,33 промилле алкоголя.

По фактам ДТП, совершенным в состоянии опьянения и оставлении в опасности, открыты уголовные производства. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до пяти лет.

Как сообщал OBOZ.UA, вблизи села Пролиски Киевской области Volkswagen на скорости протаранил грузовик, который стоял во второй полосе движения из-за воздушной тревоги. В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте происшествия.

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