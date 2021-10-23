В Киеве пьяный водитель на переходе сбил мужчину и женщину. Фото

В Шевченковском районе Киева в ночь с 22 на 23 октября, на улице Щербаковского автомобиль ВАЗ на пешеходном переходе сбил мужчину и женщину. Пострадавших с травмами госпитализировали.

Об этом сообщил Telegram-канал Телеграф. У водителя легковушки обнаружили почти 2 промилле алкоголя в крови.

Предварительно было установлено, что пешеходы только ступили на переход, когда их на скорости сбил ВАЗ, который двигался в сторону станции метро "Нивки". Сила удара была такой, что мужчину и женщину отбросило на десять метров. Их в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

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На опубликованных фото можно увидеть, что в результате ДТП у пассажиров слетела обувь.

Напомним, в Обуховском районе Киевской области 21 октября произошла авария с участием грузового автомобиля FAW и автобуса ПАЗ. В результате ДТП пострадали четверо граждан Республики Беларусь.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Дарницком районе Киева в пятницу, 22 октября, произошла авария с участием двух легковых автомобилей. В результате ДТП пострадали мужчина и женщина.