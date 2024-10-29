В Киеве пьяный водитель Mercedes на скорости протаранил легковушку: есть пострадавший. Подробности и фото

В Оболонском районе Киева водитель Mercedes на скорости протаранил Citroen, в результате чего водитель последнего был травмирован – его госпитализировали в больницу. Как оказалось, виновник ДТП, по информации следствия, сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, в понедельник, 28 октября, в 22:00 в них поступило сообщение о ДТП по Большой кольцевой дороге в Оболонском районе столицы.

"Полицейские установили, что 35-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz врезался в двигавшийся впереди него автомобиль Citroen и остановился перед перекрестком на запрещающий красный сигнал светофора. Водителя внедорожника проверили на состояние опьянения и прибор "Драгер" показал 1,22 промилле. В результате ДТП водитель Citroen получил многочисленные травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение", – уточнили в пресс-службе.

Водитель Mercedes задержал и сообщил ему о подозрении. Ему грозит лишение свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет.

Как сообщал OBOZ.UA, на трассе Киев-Борисполь водитель Porsche на скорости сбил мужчину. От полученных травм житель Киевской области скончался на месте ДТП.

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