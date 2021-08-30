В Киеве пьяный рецидивист во время ссоры едва не убил свою мать

В Киеве на улице Пожарского во время ссоры ранее судимый 33-летний мужчина ударил ножом собственную мать. Пострадавшую госпитализировали в медучреждение.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.

По словам полицейских, к ним поступило сообщение о том, что из квартиры жилого дома раздается женский крик с просьбой о помощи.

"На месте происшествия біло установлено, что между родственниками возник конфликт, и сын не выпускал мать из квартиры. Старший сын женщины открыл дверь запасным ключом и впустил правоохранителей. В квартире они обнаружили потерпевшую с ножевыми ранениями туловища. В соседней комнате находился ее сын, который был в состоянии опьянения. Свой поступок объяснить он не смог", – рассказали в пресс-службе.

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Врачи предоставили пострадавшей медицинскую помощи и госпитализировали.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 3 августа во дворе дома, расположенного на улице Осиповского, 9 в компании молодых людей возник конфликт. В результате инцидента один из участников драки получил два ножевых ранения в грудь.