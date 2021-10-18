В Киеве пьяный мужчина сломал нос 14-летнему мальчику. Фото

В Голосеевском районе Киева субботу, 16 октября, мужчина ударил 14-летнего парня. В результате происшествия у несовершеннолетнего был сломан нос.

Об этом в социальной сети Facebook написала мама пострадавшего подростка Ирэн Матерухина. По ее словам, причины такого поступка взрослого человека ей не известны.

Так, 14 летний парень гулял с друзьями возле дома, расположенного на улице Михаила Ломоносова, 4.

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По словам мамы, подросток отошел от компании, когда в какой-то момент его по лицу ударил неизвестный пьяный мужчина в возрасте около 50 лет. После этого, нападавший с другом ушли в неизвестном направлении.

"После поехали в травмпункт на Алишера Навои, нос сломанный со смещением, вправляли и теперь 4-5 дней нужно быть в больнице", – уточнила Матерухина.

В комментарии OBOZREVATEL мама подростка добавила, что пока еще не обращалась к правоохранителям.

"Ребёнок не помнит внешность этого человека. Пока сын в больнице, хотели найти какие-то зацепки... Но увы нет", – отметила киевлянка.

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