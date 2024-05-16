В Киеве на Оболони конфликт между братьями окончился убийством: подробности дела. Фото и видео

В Оболонском районе столицы правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, убил брата. Во время ссоры злоумышленник нанес родственнику смертельные ножевые ранения, а чтобы скрыть следы преступления вытащил тело погибшего из квартиры на улицу.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.

По словам правоохранителей, на спецлинию 102 поступило сообщение от женщины о том, что у подъезда одного из домов района лежит тело мужчины с признаками насильственной смерти. Следователи установили, что погибший накануне приехал в гости к брату, с которым у него во время застолья возник конфликт. Злоумышленник схватил нож и нанес потерпевшему несколько ножевых ранений, от которых 43-летний мужчина скончался.

"Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник вытащил тело убитого на улицу и оттер следы крови. Кроме того, во время общения со стражами порядка последний уверял, что ему ничего не известно об обстоятельствах происшествия, однако следователи собрали доказательства, которые указывали на причастность 50-летнего киевлянина к совершению уголовного правонарушения, и задержали его", – добавили в пресс-службе.

По факту умышленного убийства возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители задержали жителя Киева, который, по информации следствия, убил родную бабушку. Во время семейной ссоры внук кухонным ножом нанес одиннадцать ударов своей родственнице.

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