В Киеве пьяные подростки едва не убили прохожего за замечание: били ногами даже когда мужчина упал. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали двух подростков, которые, по данным следствия, жестоко избили прохожего за замечание. В момент совершения преступления несовершеннолетние были в нетрезвом состоянии.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, на днях к ним обратился мужчина с заявлением о том, что его избили двое молодых людей в Подольском районе. На место происшествия в течение считанных минут прибыли полицейские, которые сразу задержали фигурантов на месте преступления.

Было установлено, что двое 16-летних парней распивали алкоголь во дворе дома, где проживает потерпевший. 51-летний мужчина подошел к подросткам и сделал им замечание. Компания сначала проигнорировала его и продолжила отдыхать.

"Когда же потерпевший начал настаивать, один из юношей ударил киевлянина кулаком в лицо, от чего тот упал на землю. После этого к избиению присоединился его товарищ. Нападавшие вместе продолжали избивать лежащего мужчину кулаками и ногами по голове, животу и груди. Мужчину госпитализировали. Он получил тяжкие телесные повреждения, в частности черепно-мозговую травму, переломы, травмы грудной клетки и внутренних органов", – добавили в пресс-службе.

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Несовершеннолетние напавшие были задержаны, им было сообщено о подозрении в умышленном причинении тяжких телесных повреждений, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины). Суд избрал подросткам меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 266 240 и 232 960 гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, убил своего товарища во время ссоры на детской площадке. Злоумышленник пытался уйти от ответственности и скрывался по разным адресам.

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