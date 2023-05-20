В Киеве пьяная пассажирка легковушки напала на полицейского: у ее спутника нашли наркотики. Видео

В Киеве задержали пьяную пассажирку легковушки, которая агрессивно себя вела, а затем напала на правоохранителя. Кроме того, у гражданина, тоже находившегося в машине, обнаружили наркотики.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. За такие действия женщине грозит до пяти лет лишения свободы, а мужчине до пяти лет ограничения свободы (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

По словам правоохранителей, во время патрулирования территории Голосеевского района они заметили автомобиль, из которого громко играла музыка, а из окна пассажирка выдвинула ноги. Полицейские остановили машину для проверки, однако во время общения пассажирка авто начала себя агрессивно вести.

"Работники полиции пытались унять киевлянку, но та ударила правоохранителя по лицу и разбила бодикамеру. Кроме того, во время осмотра автомобиля спецназовцы обнаружили у пассажира марихуану, которую он хранил для собственного употребления", – рассказали в полиции.

По фактам хранения наркотических средств без цели сбыта и насилия в отношении работника правоохранительного органа возбуждены уголовные производства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ворзеле Киевской области пьяный водитель, пытаясь скрыться от правоохранителя, протаранил припаркованную легковушку. Во время документирования ДТП на полицейского напала пассажирка правонарушителя.

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