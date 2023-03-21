на Киевщине пьяный водитель, убегая от полиции, протаранил авто, а его пассажирка напала на правоохранителя. Видео

В Ворзеле Киевской области пьяный водитель, пытаясь сбежать от правоохранителя, протаранил припаркованную легковушку. В ходе документирования ДТП на полицейского напала пассажирка правонарушителя.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Мужчине выписали штрафы, а женщине грозит до 5 лет лишения свободы (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"В поселке Ворзель во время совместного патрулирования с членами ДФТО, полицейский офицер Бучанского общества обратил внимание на то, что авто Haval стоит поперек проезжей части и препятствует дорожному движению. Когда правоохранители обратились к водителю, водитель дал по газам и врезался в автомобиль, который был припаркован на обочине", – рассказали в пресс-службе.

В полиции уточнили, что водитель машины находился за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения. На слова полицейских 42-летний мужчина не реагировал, закрывшись в машине. Какой-то момент 53-летняя пассажирка автомобиля начала препятствовать работе одного из правоохранителей, документировавшего правонарушения. Женщина вела себя неприлично, угрожала правоохранителю и ударила по лицу.

По факту умышленного причинения работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей открыто уголовное производство.

Кроме того, на водителя внедорожника составили админпротоколы за повторное в течение года управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (штраф 34 тысячи гривен), за нарушение ПДД, которое привело к аварии (штраф 850 гривен) и управление машиной лицом, лишенным такого права ( штраф 20,4 тысяч гривен).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Подольском районе Киева автомобиль Audi A4 на скорости протаранил столб. 22-летнему водителю выписали штрафов более чем на 72 тыс. гривен.

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