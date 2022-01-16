В Киеве пьяная мать напала с ножом на 4-летнего сына: подробности ЧП и фото

В Киеве женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ранила ножом собственного четырехлетнего сына. Ребенок находится под присмотром врачей.

Об этом сообщается на странице полиции Киева в Facebook. Инцидент произошел 14 января (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Женщина сама обратилась к правоохранителям, заявив, что она с сыном приехала в Киев, чтобы разыскать своего мужа, который не платит алименты. При этом она отметила, что не знает, где оставить ребенка.

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Полицейские выяснили, что она таки встретилась с мужем и прибыли к нему домой. Там они увидели в руках у пьяной матери нож и мальчика в крови.

Правоохранители забрали нож и вызвали медиков, которые обнаружили у мальчика непроникающее ранение спины.

Сейчас его забрали в больницу, угрозы для жизни ребенка нет.

На мать, которая является уроженкой Житомирской области 1980 года рождения, составили акт об изъятии ребенка. В ближайшее время соцслужба решит, что будет теперь с мальчиком.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2021 года мать задушила собственного двухлетнего сына, а затем выбросилась из окна. Однако женщина в результате падения выжила.