В Киеве 'пропала' новогодняя елка за 5 млн гривен: начато расследование

В Киеве на Центральном железнодорожном вокзале должны были установить новогоднюю елку, потратив на нее 5 миллионов гривен. Однако она так и не появилась.

Начато расследование хищения средств. Об этом сообщается на сайте Киевской городской прокуратуры.

Согласно договору, заключенному с "Укрзалізницей", елку должны были установить и украсить не позднее 17 декабря. Общая сумма составляла около 5 миллионов гривен.

Во время осмотра помещения вокзала 22 декабря в помещении елки не оказалось.

Сейчас продолжаются следственные действия и выясняются обстоятельства обстоятельств уголовного производства.

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Напомним, что в Киеве на Софийской площади 18 декабря торжественно зажгли огни главной елки страны. В этом году высота дерева достигает 31 метра.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ разоблачила схему хищения в благотворительном фонде "Донбасс". В нем подозревают жену бывшего командира батальона Семена Семенченко.