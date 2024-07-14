В Киеве произошло ужасное ДТП на Столичном шоссе: у пострадавшей женщины ампутированы ноги

В Киеве на Столичном шоссе 14 июля произошла ужасная авария. Автомобиль Toyota влетел в один из остановившихся после произошедшего ранее столкновения автомобилей, возле которых находились люди.

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В результате ДТП два человека получили травмы, сообщают в полиции Киева. Источники OBOZ.UA в правоохранительных органах утверждают, что один из травмированных пострадал очень сильно: у женщины – травматическая ампутация ног.

По данным полиции Киева, сообщение о ДТП с пострадавшими на Столичном шоссе поступило около 13 часов. На место отправилась следственно-оперативная группа по расследованию ДТП, патрульные полицейские и медики.

"Предварительно установлено, что между автомобилями "Dodge" и "ВАЗ" произошло ДТП. Когда водители и пассажиры автомобилей, вышли из автомобилей и находились возле места ДТП, в стоящий автомобиль "Dodge" въехал автомобиль "Toyota". В результате столкновения пассажирка автомобили "Dodge" и водитель автомобили "Toyota" получили травмы", – говорится в сообщении.

В полиции Киева не уточнили, насколько серьезно травмированы люди. В то же время источники OBOZ.UA в правоохранительных органах сообщили, что в результате аварии у пострадавшей женщины были ампутированы ноги.

Напомним, ранее в этот день стало известно, что в Тернопольской области перевернулся автобус с паломниками. По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением, в результате чего автобус слетел в кювет и перевернулся.

К полудню было известно, что пострадали 19 человек из 41 находившихся в автобусе. Среди них – девочка 2011 года рождения.