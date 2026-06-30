В Киеве произошло крупное ДТП: есть пострадавшие, образовалась пробка. Подробности, фото и видео

Во вторник, 30 июня, в Дарницком районе Киева произошло крупное ДТП с участием четырёх автомобилей. В результате столкновения машин есть пострадавшие, на месте работают спасатели и врачи.

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Обстоятельства и причины аварии установят следователи. Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции.

Что известно

"Вниманию участников дорожного движения. В связи с ДТП на улице Ивана Выговского движение транспорта затруднено в обоих направлениях. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсетях фото и видео можно увидеть последствия ДТП: в частности, одна из машин перевернулась на крышу, а другие получили значительные механические повреждения. На месте работают спасатели, полицейские и врачи. Предварительно известно, что есть пострадавшие.

Главные истории дня

Напомним, в Дарницком районе Киева произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей. В результате столкновения машин погибли оба водителя.

Как сообщал OBOZ.UA, в Обуховском районе Киевской области легковой автомобиль на скорости протаранил металлический отбойник. В результате ДТП один человек погиб, а еще двое получили травмы.

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