В Киеве произошло два вооруженных нападения: пострадали обменник и служба доставки

В Киеве на улице Теодора Драйзера ранее судимый мужчина, угрожая ножом, ограбил отделение почты Justin, расположенное на улице Драйзера, 8. Второе преступление произошло в Шевченковском районе, но злоумышленника вспугнули.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Задержанному киевлянину грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Мужчина в маске зашел в отделение службы доставки Justin на Драйзера, 8 и бросился с ножом к оператору. В итоге грабитель забрал из кассы более 20 тысяч гривен и скрылся с места преступления, а задержали его во время отработки территории уже под Киевом – в Бориспольском районе", – рассказал наш собеседник.

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Он добавил, что злоумышленника, 35-летнего жителя столицы задержали в порядке статьи 208 КПК Украины. Отметим, в 300 метрах от места преступления находится Деснянское районное управление полиции Киева.

Кроме того, источник сообщил, что днем, 10 августа в Шевченковском районе Киева, произошла попытка разбойного нападения на обменный пункт

"Преступник вошел в помещение пункта обмена валют на улице Ильенко, 1 достал нож и потребовал у кассира отдать все наличные. Однако злоумышленника спугнули и он остался ни с чем", – резюмировал источник.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в июле 2021 года в столице произошло почти 100 грабежей и разбойных нападений. Преступники чаще стали нападать на своих жертв в местах отдыха, а в погоне за крупной добычей начали грабить ювелирные магазины, банки и другие финансовые учреждения.