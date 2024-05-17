В Киеве произошло ДТП с участием двух легковушек: одну из машин смяло, есть пострадавшие. Фото

В Киеве в пятницу, 17 мая, на Русановском мосту произошла авария с участием двух легковушек. Предварительно, в результате ДТП есть пострадавшие.

Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители.

"Серьезное лобовое столкновение произошло на мосту возле Гидропарка. Похоже, без пострадавших не обошлось", – говорится в сообщении.

В пресс-службе столичной патрульной полиции информацию об аварии на Броварском проспекте подтвердили, однако без подробностей. Движение транспорта затруднено в направлении правого берега.

На опубликованных в соцсети фото можно увидеть последствия происшествия.

Напомним, в Киеве будут судить водителя Audi TT, который летом 2023 года устроил смертельное ДТП на Броварском проспекте. Злоумышленник на скорости въехал в колонку на автозаправочной станции, в результате чего произошел масштабный пожар.

В Соломенском районе столицы пьяный водитель скутера Yamaha Jog выехал на соседнюю полосу, где столкнулся с микроавтобусом Volkswagen. В результате ДТП 24-летний пассажир скутера, не имевший защитного шлема, получил тяжелую черепно-мозговую травму, за его жизнь борются врачи.

Как сообщал OBOZ.UA, вблизи села Ксаверовка Киевской области произошла авария с участием грузовика и легковушки. В результате ДТП пострадали женщина и ее 8-летняя дочь.

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