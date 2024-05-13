Устроил смертельное ДТП с масштабным пожаром на АЗС в Киеве: будут судить водителя Audi. Фото и видео

В Киеве будут судить водителя Audi TT, который летом 2023 года устроил смертельное ДТП на Броварском проспекте. Злоумышленник на скорости выехал в колонку на автозаправочной станции, в результате чего произошел масштабный пожар.

Об этом сообщили в пресс-службах столичной полиции и Киевской городской прокуратуры. Обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы.

"В ходе досудебного расследования следователи столичного главка полиции установили, что 21-летний водитель Audi TT ехал с превышением скорости и маневрировал на полосах дорожного движения. Мужчина выехал за пределы проезжей части и столкнулся с топливно-заправочной колонкой АЗС, в результате чего произошел пожар", – рассказали в полиции.

В результате аварии, погиб 17-летний пассажир Audi TT. Кроме того, ожоги получил оператор АЗС, а также были уничтожены и повреждены 9 автомобилей. Следствие фактом ДТП завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Водителю легковушки грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в пятницу, 10 мая, на перекрестке улицы Натальи Ужвий и проспекта Европейского Союза столкнулись две легковушки. В результате ДТП пострадали три человека.

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