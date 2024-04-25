В Киеве произошла авария с участием легковушки и авто патрульной полиции: есть пострадавшая. Видео

В Киеве в четверг, 25 апреля, произошла авария с участием легковушки и автомобиля патрульных. В результате столкновения травмы получила полицейская.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Обстоятельства и причины ДТП установят следователи.

"Сегодня на улице Большой Васильковской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием служебного автомобиля Toyota и транспортного средства Ford. По предварительной информации, водитель автомобиля Ford, совершая маневр, нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение со служебным автомобилем", – говорится в сообщении.

В результате ДТП травмы получила патрульная, которую госпитализировали в медицинское учреждение.

Напомним, в Киеве по улице Днепровской, по предварительной информации, автомобиль Chevrolet на скорости въехал в полуприцеп грузового автомобиля Volvo. В результате ДТП погибла пожилая пассажирка легковушки.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 16 апреля, на улице Братиславской произошла авария с участием мусоровоза и двух маршрутных автобусов. Предварительно есть пострадавшие среди пассажиров маршруток.

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