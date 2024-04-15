В Киеве легковушка на скорости протаранила прицеп грузовика: есть погибшая. Подробности и фото

В Киеве по улице Днепровской, по предварительной информации, автомобиль Chevrolet на скорости въехал в полуприцеп грузового автомобиля Volvo. В результате ДТП погибла пожилая пассажирка легковушки.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Правоохранители устанавливают обстоятельства смертельной аварии.

"Сегодня, 15 апреля утром, на улице Днепровской произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Предварительно правоохранители установили, что 86-летний водитель автомобиля Chevrolet допустил столкновение с задней частью полуприцепа грузового автомобиля Volvo", – рассказали в полиции.

В результате аварии 85-летняя пассажирка Chevrolet получила травмы не совместимые с жизнью и погибла на месте. Прибор Драгер показал, что водитель легковушки был трезв.

По факту аварии с погибшей открыто уголовное производство. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители сообщили о подозрении водителя грузовика, устроившего масштабное ДТП на Брест-Литовском шоссе в Киеве. В результате аварии пострадали восемь человек.

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