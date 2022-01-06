В Киеве прохожий во время прогулки нашел останки мужчины

В Подольском районе Киева прохожий во время прогулки обнаружил скелетированные останки мужчины. Личность погибшего правоохранители установили.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Инцидент случился недалеко от жилого дома, расположенного на улице Ивана Выговского, 24В (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы. 18+).

"Во время прогулки местный житель заметил в поле скелетированные останки человека. Прибывшие на место происшествия эксперты и следователи установили, что это был мужчина. Его личность установлена", – рассказал наш собеседник.

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Он добавил, что причины смерти мужчины установит судебно-медицинская экспертиза. По данному факту открыто уголовное производство.

Напомним, в Деснянском районе Киева 2 декабря в лесопарковой зоне прохожие нашли тело неизвестной женщины. Предварительно, следов насилия обнаружено не было.

В центре столицы в мусорном баке обнаружили части тела мужчины, которые были завернуты в пакеты. Правоохранители установили личность погибшего. Позднее был задержан злоумышленник.

Осторожно, фото 18+

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Дарницком районе Киева в понедельник, 20 сентября, возле подъезда многоэтажного дома, расположенного на улице Драгоманова, 31в, нашли тело мужчины.