В Киеве предпринимателя подозревают в хищении 800 тыс. грн на поставках консервов для военных
В Киеве правоохранители подозревают предпринимателя в хищении 800 тыс. грн. на поставках продуктов питания для военных. Мясные консервы не соответствовали установленным нормам.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до двенадцати лет.
Было установлено, что одна из военных частей заключила с предпринимателем договор на покупку 10 тонн мясных консервов для военнослужащих
"Поставщик, зная, что технические характеристики товара не соответствуют нормам и другим требованиям в сфере оборота пищевых продуктов, передал воинской части этот товар. В дальнейшем должностными лицами воинской части проведен расчет с продавцом", – рассказали в прокуратуре.
В пресс-службе добавили, что проведенная экспертиза показала – мясные консервы не соответствовали нормам ГОСТа. Ущерб нанесенный госбюджету составил практически 800 тысяч гривен.
Также проверяется причастность группы предпринимателей к поставке другой некачественной продукции военнослужащим.
Предпринимателю сообщили о подозрении в совершении растраты и присвоения средств государственного бюджета в особо крупных размерах.
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