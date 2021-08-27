В Киеве предпринимателя подозревают в хищении 800 тыс. грн на поставках консервов для военных

В Киеве правоохранители подозревают предпринимателя в хищении 800 тыс. грн. на поставках продуктов питания для военных. Мясные консервы не соответствовали установленным нормам.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до двенадцати лет.

Было установлено, что одна из военных частей заключила с предпринимателем договор на покупку 10 тонн мясных консервов для военнослужащих

"Поставщик, зная, что технические характеристики товара не соответствуют нормам и другим требованиям в сфере оборота пищевых продуктов, передал воинской части этот товар. В дальнейшем должностными лицами воинской части проведен расчет с продавцом", – рассказали в прокуратуре.

Видео дня

В пресс-службе добавили, что проведенная экспертиза показала – мясные консервы не соответствовали нормам ГОСТа. Ущерб нанесенный госбюджету составил практически 800 тысяч гривен.

Также проверяется причастность группы предпринимателей к поставке другой некачественной продукции военнослужащим.

Предпринимателю сообщили о подозрении в совершении растраты и присвоения средств государственного бюджета в особо крупных размерах.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в разных регионах Украины мужчина, который представляется сотрудником прокуратуры, наладил мошенническую схему на аренде жилья. Злоумышленник просит предоплату за показ квартиры, а потом исчезает с деньгами.