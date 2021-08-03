В Украине "прокурор" обманывает людей, которые хотят снять квартиру: как работает "схема"

В разных регионах Украины мужчина, который представляется сотрудником прокуратуры, наладил мошенническую схему на аренде жилья. Злоумышленник просит предоплату за показ квартиры, а потом исчезает с деньгами.

OBOZREVATEL разобрался в принципах "работы" мошенника.

Как рассказала жительница Хмельницкого Екатерина, она пыталась снять двухкомнатную квартиру в одном из районов города. Женщина нашла объявление, которое ее заинтересовало и связалась с арендодателем.

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"Мы связались с мужчиной, который представился сотрудником прокуратуры – Сергеем Стрынатко. Он сообщил, что готов показать нам жилье, но перед этим попросил предоплату в сумме 600 гривен. Для того, чтобы "подтвердить" свои данные он даже направил нам фотографии паспорта, удостоверения сотрудника правоохранительных органов. Мы отправили деньги на карту", – рассказала Екатерина.

Потом, по ее словам, "прокурор" вновь с ней связался и сообщил, что просит отправить предоплату за первый месяц проживания. При этом, как подчеркнула, женщина, они еще даже не успели посмотреть саму квартиру.

"Мужчина заявил, что находится у нотариуса и будет оформлять договор аренды. Поэтому настойчиво попросил отправить деньги – я отказалась. Мошенник начал угрожать, сказал, что подаст в суд, правда непонятно за что. Учитывая мое состояние – беременность, я созвонилась со своим мужем и вместе мы нашли отзывы в интернете о действиях этого человека. После этого позвонили и попросили назвать адрес нотариуса – сказали, что приедем с полицией. Мужчина просто бросил трубку", – резюмировала Екатерина.

Отметим, на сайте Otzyvua информация о этом мошеннике датируется еще ноябрем 2019 года. Схему во всех регионах Украины мошенник использует одинаковую – предлагает показать квартиру за предоплату, получает деньги и исчезает. При этом он иногда пытается также выманить деньги, рассказывая, что уже готов оформлять аренду и срочно нужны средства.

Кроме того, согласно данным сайта Телефонный справочник, злоумышленник "работает" на территории разных областей Украины по одному и тому же принципу.

Как рассказал нам собеседник в правоохранительных органах, мошенник использует документы реально существующего сотрудника прокуратуры. При этом само удостоверение, которое он отправляет людям, является давно недействительным.

"По нашей информации эти документы давно уничтожены, а в замен их правоохранитель получил новые", – рассказал наш собеседник.

Он добавил, что в случае возникновения таких ситуация, гражданамнеобходимо обратиться с заявлением в полицию. Действия самого злоумышленника могут подпадать по статью 190 ККУ – мошенничество. Максимальное наказание – до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Мы обратились с официальным запросом относительно действий мошенника в правоохранительные органы.

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