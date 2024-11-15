В Киеве пожилую женщину обокрали почти на 100 тысяч гривен: какую 'схему' использовали мошенники. Фото

В Киеве двое мужчин обокрали 88-летнюю женщину почти на 100 тысяч гривен по схеме "ваш сын попал в ДТП". Женщине по телефону сказали, что ее сын находится в больнице в тяжелом состоянии и срочно нужны деньги на лечение.

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Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Киеве. Пенсионерка поверила в историю и отдала одному из подозреваемых 35 тыс. грн и 1500 евро, когда тот пришел за деньгами.

Правоохранители задержали двух мужчин 54 и 18 лет, им объявили о подозрении в совершении покушения на мошенничество, по предварительному сговору группой лиц, причинившего существенный ущерб потерпевшей, в период военного положения (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 УК) Украины). Подозреваемым грозит до 5 лет заключения.

Женщина рассказала, что на ее стационарный телефон позвонил незнакомец и, представившись правоохранителем, сообщил, что ее сын попал в ДТП и госпитализирован в больницу. Для срочной операции якобы нужно 200 тысяч гривен.

Женщина назвала свой адрес, куда вскоре приехал неизвестный мужчина и забрал часть денег. Остальную сумму пенсионерка должна была передать позже. Однако она позвонила сыну и узнала, что он не попадал в аварию.

Во время обысков у одного из фигурантов полицейские изъяли доказательства: деньги, банковские карты и телефоны с переписками, подтверждающие причастность мужчин к уголовному правонарушению.

Как сообщал OBOZ.UA, в Одесской области задержали группу злоумышленников, которые выдавали себя за правоохранителей и сотрудников ТЦК. Молодые люди требовали деньги у военнообязанных мужчин, запугивая немедленной принудительной доставкой в военкомат и прибегая к физическому и психологическому насилию.