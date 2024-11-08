Выдавали себя за работников ТЦК и полицейских: в Украине ликвидировали преступную группу, вымогавшую деньги у мужчин. Фото и видео

Полицейские в Одесской области задержали группу злоумышленников, которые выдавали себя за правоохранителей и сотрудников ТЦК. Молодые люди требовали деньги у военнообязанных мужчин, запугивая немедленной принудительной доставкой в военкомат и прибегая к физическому и психологическому насилию.

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В случае достижения "договоренностей" злоумышленники обещали обезопасить мужчин от мобилизации, отмечая, что их данные якобы будут внесены в систему "Оберіг". Подробности сделки и прекращения "бизнеса" ловких делков раскрыли в Офисе генерального прокурора и Нацполиции.

Оперативники Департамента внутренней безопасности Нацполиции в Одесской области задержали четырех злоумышленников, занимавшихся вымогательством. Они переодевались в военную и полицейскую форму и выискивали на улицах мужчин призывного возраста.

Найдя очередную "жертву", злоумышленники представлялись сотрудниками полиции и ТЦК и требовали у мужчин предъявить военные билеты. Если те отказывались – запугивали "принудительной доставкой в ТЦК" и потребовали деньги для "решения вопроса".

Относительно тех, кто платить отказывался, фигуранты применяли физическое и психологическое насилие.

Каждая "жертва" могла приносить злоумышленникам около 40 тысяч гривен. Следствие, в частности, установило, что в одном из случаев молодые люди требовали от потерпевшего 38 тысяч гривен, в другом – почти 39. А в Нацполиции и вовсе говорят, что такса стартовала от 40 тысяч в национальной валюте.

"После получения денег они "успокаивали" потерпевших, уверяя, что их данные будут внесены в базу "Оберіг", что якобы гарантировало бы им отсутствие проблем с мобилизацией. Подозреваемые были задержаны во время вымогательства и получения 4000 грн и 3000 долларов США от очередного потерпевшего. В ходе обысков у них изъята форменная военная одежда, деньги, оружие и другие вещественные доказательства", – рассказали в ОГПУ.

В состав преступной группы входили лица с уголовным прошлым, а также экс-правоохранитель, который тоже имел проблемы с законом.

В настоящее время фигурантам доложено о подозрении по факту вымогательства (ч. 4 ст. 189 УК Украины). Процессуальное руководство в производстве осуществляет Одесская областная прокуратура, следствие ведут следователи полиции при оперативном сопровождении ДВБ Нацполиции.

Прокуроры будут ходатайствовать об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее СБУ задержала "кроту" российского ГРУ в рядах ТЦК на Волыни. По заданию российской военной разведки он искал координаты расположения подразделений сил обороны, а также позиции средств ПВО.