В Киеве полиция задержала мужчину, который бросил гранату возле многоэтажки. Фото

Минувшей ночью, около 3:00 18 сентября, в Днепровском районе Киева мужчина взорвал гранату возле многоэтажки. Таким образом он хотел напугать своего знакомого, с которым давно находится в конфликте.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Киеве в Telegram. Для осуществления своего плана мужчина пришел к дому по улице Вифлеемской, в котором проживает его знакомый, и бросил гранату.

Она взорвалась на углу возле многоэтажки, из-за чего был поврежден автомобиль марки Volvo, припаркованный неподалеку. Никто из людей не пострадал.

Местная жительница проинформировала правоохранителей о том, что она слышала звук взрыва. Прибыв на место, полицейские обнаружили и изъяли остатки взрывного устройства: осколки, чеку и предохранительную часть запала от гранаты "Ф-1".

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Был проведен ряд розыскных мероприятий, благодаря которым полиция установила, что к совершению хулиганских действий причастен неоднократно судимый уроженец Луганской области 1998 года рождения. Подозреваемый был задержан недалеко от его места жительства.

Мужчину обыскали и обнаружили у него еще одну гранату "Ф-1" с запалом.

Было начато два уголовных производства – по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или иного предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) и по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику уже сообщили о подозрениях, ему грозит до семи лет лишением свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Соломенском районе Киева в понедельник, 18 сентября, мужчина во время конфликта ударил ножом товарища. После этого нападавший еще и начал угрожать потерпевшему топором.

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