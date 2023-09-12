В Киеве полицейский получил ранения при задержании вооруженного злоумышленника: что известно

В понедельник, 11 сентября, в Киеве полицейский получил ранения при задержании вооруженного подозреваемого. На месте работает следственно-оперативная группа.

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Об этом сообщает полиция Киева. Правоохранителю оказывается медицинская помощь.

Отмечается, что инцидент произошел во время задержания подозреваемого в особо тяжком преступлении. Тот напал на полицейского и нанес ему ножевое ранение, однако это не помешало правоохранителю одеть на него наручники.

"Фигурант задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. На месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранителю оказывается медицинская помощь", – отметили в полиции.

Напомним, в Киеве будут судить мужчину, обвиняемого в изнасиловании 12-летней девочки. Он пригласил ребенка на свидание, заставил употребить наркотик и совершил к нему сексуальное насилие.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в совершении действий сексуального характера в отношении ребенка. Злоумышленник в туалете на территории парка насильно затолкал 12-летнего мальчика в кабинку и пытался изнасиловать.

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