В Киеве будут судить мужчину, который заставил 12-летнюю девочку употребить наркотик и изнасиловал. Фото

В Киеве будут судить мужчину, обвиняемого в изнасиловании 12-летней девочки. Он пригласил ребенка на свидание, заставил употребить наркотик и совершил в отношении него сексуальное насилие.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, в апреле к ним поступило заявление от женщины о том, что в отношении ее 12-летней дочери было совершено сексуальное насилие. По словам матери, это совершил неизвестный мужчина, к которому накануне несовершеннолетняя дочь ездила на встречу. Злоумышленником оказался житель Киева, познакомившийся с несовершеннолетней в соцсети.

"Мужчина длительное время вел переписку с девочкой, а впоследствии пригласил на свидание. После прогулки малолетняя хотела поехать домой, но новый знакомый оказывал на нее психологическое давление и настоял последовать за ним. Таким образом она оказалась в гараже злоумышленника, который расположен на территории Днепровского 41-летний киевлянин приказал девочке выключить телефон и заставил употребить амфетамин, после чего она стала плохо себя чувствовать", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленник решил воспользоваться его беспомощным состоянием и изнасиловал ребенка, затем закрыл в гараже и пошел по своим делам. Поскольку дочь не выходила на связь, мать обратилась в полицию с уведомлением об исчезновении. Через несколько часов полицейские разыскали девочку и задержали подозреваемого.

Следствие по этим фактам завершено, а обвинительный акт передан в суд для рассмотрения по существу. На время следствия подозреваемый находился под стражей

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в совершении действий сексуального характера в отношении ребенка. Злоумышленник в туалете на территории парка насильно затолкал 12-летнего мальчика в кабинку и пытался изнасиловать.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!