В Киеве полицейские благодаря соцсетям с поличным задержали серийного вора. Подробности дела и фото

В Киеве правоохранители разыскали и задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к серии краж. Информацию о его деятельности граждане сообщили в социальных сетях.

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Об этом рассказали в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

"Информацию о подозрительном мужчине, который рыскает в одном из подъездов многоэтажки в поисках "наживы", правоохранители получили во время мониторинга столичных Telegram-каналов. На поиски злоумышленника были ориентированы патрули и сотрудники криминальной полиции, вскоре задержавшие фигуранта", – рассказали в пресс-службе.

Полицейские выяснили, что 37-летний мужчина только совершил кражу из одного из столичных учебных заведений. Он сломал замок и проник к кафедре, откуда забрал два ноутбука более чем на 50 тысяч гривен. Следователи изъяли компьютерную технику. Кроме того, установлено, что он дополнительно обоснованно подозревается в совершении двух аналогичных краж ноутбуков из медицинских учреждений Подольского и Оболонского районов столицы.

По факту кражи, совершенной во время действия военного положения, возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал правонарушителю меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровском районе Киева патрульные с поличным задержали мужчин, которые могут быть причастны к похищению прокатных электросамокатов. По словам задержанных, они собирались разобрать их для последующей продажи.

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