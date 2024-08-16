В Киеве полицейская назвала ветерана войны 'конченым инвалидом': в Нацполиции пообещали разобраться. Фото

Ветеран российско-украинской войны Павел Якимчук рассказал об инциденте, который произошел с ним на парковке "Эпицентра" в Киеве. Мужчина сделал замечание водителю Toyota Camry, который решил оставить авто на месте для лиц с инвалидностью без веской причины (не имел соответствующей наклейки на лобовом стекле). В ответ на это жена водителя, оказавшаяся капитаном полиции, обозвала экс-военного "конченым инвалидом".

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Об этом Якимчук написал на своей странице в Facebook. Он также опубликовал фото полицейского и автомобиля ее мужа, и отметил, что зовут женщину Орещенко Елена Петровна.

"Подошел чтобы спросить или подарить наклейку (если он имеет на нее право), и тут с пассажирского места выходит его жена в форме полицейской с шевроном Главного управления полиции и начинает на меня визжать: "а в эпицентр шо, только инвалиды приезжают?" – рассказал ветеран.

Он ответил женщине, что был ранен и имеет группу инвалидности (а также поправил ее и сказал, что не "инвалид", а "лицо с инвалидностью"). "О**ли. Думают, если приехали с передка, то им все можно", – ответила на это полицейская.

Это в комментариях к посту Якимчука подтвердила очевидица события.

"К слову: они больше часа провели в Эпицентре, но даже после перепалки неуважаемый муж неуважаемой полицейской так и не перепарковался!" – добавил мужчина.

Что говорят в полиции

В Главном управлении Национальной полиции в Киевской области в комментарии OBOZ.UA сказали, что по данному факту назначено служебное расследование.

Во время него должны выяснить все обстоятельства происшествия и дадут правовую оценку правомерности действий полицейской.

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