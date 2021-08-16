Под Киевом двое грабителей ради авто избили и ранили пенсионера. Эксклюзивные подробности и видео

Недалеко от села Большая Дымерка Киевской области двое злоумышленников жестоко избили пенсионера-пасечника ради Volkswagen Caddy. Злоумышленникам грозит до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Нападавшие могут быть причастны к серии краж на территории Киевщины (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы. Фото и видео 18+).

"В этот день 67-летний киевлянин приехал к себе на пасеку, чтобы проверить пчел. В какой-то момент к нему подошли двое мужчин и потребовали отдать ценные вещи. Пенсионер отказался и тогда преступники жестоко избили жителя столицы, а также нанесли ему ножевое ранение. После этого они скрылись на автомобиле пострадавшего", – рассказал наш собеседник.

Он добавил, что киевлянин пришел в себя и ему пришлось проползти к дороге, где его заметили автомобилисты.

В то же время злоумышленники, пытаясь скрыться, застряли на трудном участке дороги.

"Они пытались вытащить машину, но у них это с начала не получалось. Потом они все же смогли это сделать использовав палки, подкладывая их под колеса авто", – отметил наш источник

По его словам, когда подозреваемых задержали оказалось, что они успели снять в машине автомагнитолу и продать ее.

Как сообщили в пресс-службе полиции Киевской области, злоумышленниками оказались двое местных жителей 23 и 47-летнего возраста, которые арендовали дом в районе. По факту разбоя и угона автомобиля им сообщили о подозрении.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, в Киеве 12 августа на улице Бульварно-Кудрявской трое злоумышленников избили и отобрали у киевлянина сумку с крупной суммой денег. Преступникам достались 2 миллиона гривен и 30 тысяч долларов.