В Киеве подросток на электросамокате сбил женщину: пострадавшую госпитализировали. Фото и видео

В Дарницком районе Киева в субботу, 7 марта, возле ТРЦ River Mall подросток на самокате сбил женщину. Пострадавшую госпитализировали в больницу.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. Все обстоятельства ДТП установят полицейские.

Что известно

"Возле River Mall парень на самокате сбил женщину. Пострадавшую госпитализировали", – говорится в сообщении.

В пресс-службе полиции Киева нам подтвердили информацию об инциденте. Сейчас на месте ДТП работают правоохранители.

ДТП в столичном регионе

В Киеве во вторник, 10 февраля, произошло ДТП с участием двух грузовиков и маршрутки. В результате столкновения пострадали по меньшей мере четыре человека, которые находились в салоне общественного транспорта.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве задержали мужчину, который, по информации следствия, устроил ДТП с пострадавшим. Водитель BMW протаранил электроопору, травмировал своего пассажира, а затем скрылся и скрывался.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!