В Киеве под поезд городской электрички бросился человек. Подробности трагедии

В Киеве в четверг, 5 декабря, был отменен один из рейсов городской электрички. По предварительной информации, под поезд бросился человек.

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Об этом сообщили в пресс-службе Kyiv City Express. Обстоятельства происшествия установят правоохранители.

"Электропоезд 7307 из Дарницы в направлении Вокзальной остановился в ожидании следственных действий: под поезд бросился человек. Задержка будет существенная и повлияет на график оборотного рейса", – говорится в сообщении.

Позже в пресс-службе добавили, что ближайший рейс из Дарницы через Выдубичи, Вокзальную и Борщаговку будет отменен из-за того, что следственные действия займут время.

"Далее рейс в 08:39 из Святошино через Сырец и Почайную поедет по расписанию резервного состава", – уточнили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Фастовском районе Киевской области пассажирский поезд сообщением Чоп-Киев сбил мужчину. От полученных травм последний погиб на месте.

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