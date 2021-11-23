В Киеве под колесами Lexus погиб полицейский: появились подробности. Фото

Пешеходом, которого сбил насмерть автомобиль Lexus на бульваре Перова в Киеве 20 октября, оказался сотрудник правоохранительных органов. Погибший пытался убежать от людей, с которыми у него возник конфликт, переросший в драку.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Напавших на полицейского мужчин уже задержали.

"Погибшим оказался действующий сотрудник полиции. В тот вечер, 20 ноября, он не находился на службе", – рассказал наш собеседник.

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Telegram-канал Киев Оперативный сообщил, что погибшим полицейским был Ярослав Викторов, 1996 года рождения.

"Ярослав был старшим лейтенантом полиции, инспектором управления криминального анализа ГУНП в Киеве… Перед наездом у Ярослава возник конфликт с двумя неизвестными мужчинами. По непроверенной пока информации – вроде бы из-за открытого завладения телефоном", – говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве автомобиль Lexus сбил мужчину, который до этого участвовал в массовой драке на тротуаре. Пешеход, который выбежал на проезжую часть, скончался до приезда медиков.

По официальным данным Патрульной полиции, за первые десять месяцев текущего года в Украине произошло более 154 тысяч аварий, в которых погибло более 2,5 тысяч человек и еще почти 25 тысяч получили травмы.

Напомним, в столице в ночь с 21 на 22 ноября на проспекте Степана Бандеры легковушка сбила пешехода. Мужчина пытался перебежать дорогу в неположенном месте.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в столице в ночь на субботу, 23 октября, водитель Honda сбил киевлянина на пешеходном переходе. Пострадавший 28-летний мужчина скончался на месте от полученных травм.