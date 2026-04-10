В Киеве под колесами городской электрички погиб мужчина. Подробности трагедии и фото

В Святошинском районе Киева неподалеку от железнодорожной станции под колеса поезда попал мужчина. К сожалению, от полученных травм он погиб на месте.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Причину и обстоятельства трагического события будут устанавливать правоохранители.

Что известно

По словам спасателей, в пятницу, 10 апреля, в 06:49 к ним поступило сообщение, о человеке упавшем на пути в Святошинском районе Киева.

"Прибыв на место, примерно в 600 метрах от платформы, под одним из вагонов пригородного поезда спасатели обнаружили тело мужчины, без признаков жизни. Погибшего деблокировали и передали медикам", – добавили в ГСЧС.

Обстоятельства трагедии установят полицейские.

Трагедии на железной дороге

Напомним, в Бучанском районе Киевской области электричка на железнодорожном вокзале сбила 17-летнего парня. К сожалению, от полученных травм подросток погиб на месте происшествия.

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева в среду, 1 апреля, на железной дороге погиб малолетний парень. Предварительно, ребенок находился между вагонами и во время движения упал на рельсы и попал под колеса поезда.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!